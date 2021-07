Cybersécurité : Le Maroc appelé à améliorer ses mécanismes de gouvernance

L'Union internationale des télécommunications (UIT) a publié, cette semaine, la quatrième édition du Global Cybersecurity Index, qui mesure les engagements en matière de cybersécurité de 193 États membres de l'UIT en plus de la Palestine. L’indice vise à identifier les lacunes, à servir de feuille de route pour orienter les stratégies nationales, éclairer les cadres juridiques, renforcer les capacités, mettre en évidence les bonnes pratiques, renforcer les normes internationales et favoriser une culture de la cybersécurité. Le Maroc est classé à la 50e place, devant le Kenya et derrière Malte, avec un score de 83,65 points sur 100.



Selon le rapport de l’UIT, le Royaume obtient ainsi un score de 18,40 pour les mesures légales, 17,94 pour les mesures techniques, 12,37 pour les mesures organisationnelles, 15,24 pour le développement des capacités ainsi que 18,46 pour les mesures de coopération.

Le Maroc 8e dans la région MENA et 5e en Afrique

Classé en tant que «pays en développement», le rapport suggère que le Maroc doit faire des efforts en lien avec les mesures organisationnelles, qui examinent les mécanismes de gouvernance et de coordination au sein des pays qui traitent de la cybersécurité. Elles «consistent notamment à garantir que la cybersécurité est maintenue au plus haut niveau de l'exécutif et à attribuer les rôles et responsabilités pertinents à diverses entités nationales, et à les rendre responsables de la posture nationale de cybersécurité».

Le Royaume est classé à la 8e place de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, derrière l’Arabie saoudite (2e mondiale), les Emirats arabes unis (5e), le Sultanat d’Oman (21e), l’Egypte (23e), le Qatar (27e), Israël (36e) et la Tunisie (45e). Il est aussi deuxième au Maghreb devant l’Algérie (104e), la Libye (113e) et la Mauritanie (133e). En Afrique, le Maroc figure dans le TOP 5, derrière l’Île Maurice (17e), la Tanzanie (37e), la Ghana (43e) et la Tunisie.

Ce dernier indice fait état d’un «engagement croissant dans le monde entier pour lutter contre et réduire les menaces de cybersécurité». Il confirme que «les pays s'efforcent d'améliorer leur cybersécurité malgré les défis du Covid-19 et le passage rapide des activités quotidiennes et des services socio-économiques à la sphère numérique».

Ainsi, environ la moitié des pays dans le monde déclarent avoir formé une équipe nationale de réponse aux incidents informatiques, avec une augmentation de 11% depuis 2018. De plus, 64% des pays ont adopté une stratégie nationale de cybersécurité (SNC) jusqu’à la fin de l'année, tandis que plus de 70% ont mené des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité en 2020, contre 58% et 66% en 2018. Toutefois, malgré des améliorations notables, des lacunes en matière de cybercapacité persistent», conclut-on.