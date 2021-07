Maroc : L'ambassade des Etats-Unis s'engage à accélérer le traitement des demandes de visa

L'ambassade des Etats-Unis au Maroc a évoqué, jeudi, le retard d’octroi des visas et l’attente de rendez-vous de plusieurs demandeurs, particulièrement pour les visas de fiancé(e)s. «Nous nous engageons à réduire le nombre de demandeurs de visa d'immigrant en attente de rendez-vous tout en maintenant la sécurité de notre personnel et de nos demandeurs», a indiqué l’ambassade sur son compte Twitter.

«Les candidats aux visas IV et K restent une priorité. Nous nous efforçons de planifier tous les rendez-vous le plus rapidement possible», promet la représentation diplomatique. Ces visas permettent à un(e) citoyen(ne) américain(e) de faire venir son (sa) conjoint(e) et ses enfants aux Etats-Unis durant l'étude de leurs demandes de visas immigrants (cartes vertes).

