Ceuta modifie son budget pour faire face à la crise de Covid et l'arrivée de Marocains 

L'Assemblée de Ceuta a procédé, hier en session extraordinaire, à l'approbation d’une modification du budget actuel de la ville afin de faire face à la crise qu’elle traverse. Une crise qui a été «accélérée» par l’exode de milliers de Marocains, en mai dernier et la nécessité d’héberger 3 000 d’entre eux, dont 1 200 mineurs. Selon El Faro de Ceuta, cette session s’est poursuivie après sa suspension, lundi et mardi, suite à la polémique suscitée par les déclarations de VOX.

La modification du Budget a finalement été approuvée, avec les votes du PP, du PSOE et de Caballas –soit un total de 17 voix-, l'abstention de MDyC et trois votes contre cette résolution par les élus du parti d’extrême droite.

La conseillère Kissy Chandiramani (PP), intervenant à cette occasion, a qualifié le dossier de «nécessaire» pour s'adapter aux besoins actuels, rappelant que ce dossier estimé à plus de 23 millions d’euros et découle de l'obligation de faire face aux effets de la pandémie et de l'entrée des migrants en mai. Avec la fermeture de la frontière, Ceuta est ainsi confrontée à trois crises, a-t-elle ajouté.

«Il est nécessaire d'adapter notre budget à la réalité changeante et aux besoins qui ont surgi ces derniers mois. La situation de la ville de Ceuta en 2020 et 2021 a été marquée par les urgences survenues autour de la pandémie provoquée par le Covid 19 et les arrivées survenues les 17 et 18 mai», a-t-elle fait savoir.

Ceuta prévoit, entre autres, d’allouer une enveloppe de 3,5 millions d'euros pour la prise en charge des enfants et adolescents migrants non accompagnés, ainsi que pour les frais d'accompagnement socio-éducatif des mineurs vers de nouveaux lieux de résidence.

Vox a, pour sa part, dénoncé cette modification budgétaire, en affirmant que «l'argent des aides aux PME est utilisé pour l'immigration».