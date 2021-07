Covid-19 : La situation épidémiologique devient préoccupante, affirme El Othmani

La situation épidémiologique liée à la pandémie de coronavirus au Royaume devient préoccupante après la hausse des nombres de cas de contamination et des cas actifs qui ont presque doublé durant les deux dernières semaines, outre le nombre croissant des cas critiques et le taux élevé d'occupation des hôpitaux, a affirmé, jeudi, le chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani El Othmani, appelant à davantage de vigilance et de précaution.

Intervenant à l'ouverture du Conseil de gouvernement, il a souligné que vu ce développement, l'exécutif a décidé de tenir à nouveau ses réunions hebdomadaires à distance pour réaffirmer le caractère sérieux de la situation qui ne doit souffrir d'aucune sous-estimation et pour donner un signal fort et clair aux citoyens, indique un communiqué rendu public à l'issue du conseil. Il a, à cette occasion, appelé à nouveau les citoyens, les institutions et les acteurs à redoubler d'efforts et à faire preuve d'une grande vigilance et ce, à travers le respect des mesures de précaution nécessaires, me but étant d'éviter toute rechute comme c'est le cas dans plusieurs pays.

A cet égard, le ministre de la santé a présenté une note dans laquelle il affirme que sur la base de l'analyse des chiffres et données sur la situation épidémiologique durant les derniers temps, il est nécessaire de continuer à respecter les mesures de précaution en vigueur.