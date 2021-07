Radisson Hotel Group et Madaëf annoncent 7 unités hôtelières supplémentaires au Maroc

Radisson Hotel Group a annoncé la signature, avec Madaëf, de sept unités hôtelières au Maroc, a indiqué Madaëf dans un communiqué. Les quatre premières unités ouvriront leurs portes dès le mois de juillet 2021 à Saïdia Resorts, Al Hoceima et Taghazout Bay.

«Nous sommes ravis d'annoncer ce portefeuille de sept nouveaux hôtels, car il accélère notre présence croissante au Maroc. En tant que pont entre l'Europe et l'Afrique, le Maroc constitue un marché prioritaire pour notre stratégie de développement en Afrique», a déclaré Elie Younes, executive vice president & chief development officer EMEA du Radisson Hotel Group. Le groupe vise à atteindre une quinzaine d’hôtels en exploitation et en développement dans le royaume à horizon 2025.

Mamoun Lahlimi Alami, administrateur directeur général à Madaëf, a précisé que les ouvertures, sous enseignes Radisson Blu et Radisson Residences, représentent plus de 1 600 chambres, portant à 10 le nombre des hôtels du groupe au Maroc. Madaëf compte actuellement 35 actifs hôteliers en exploitation et des unités en cours de développement, totalisant près de 20 000 lits d'ici fin 2021 ainsi que 10 golfs opérationnels.