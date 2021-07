Tanger-Med : Yazaki Morocco et Nippon Express signent un partenariat de 10 millions d'euros

Yazaki Morocco, filiale locale du grand équipementier automobile japonais et Nippon Express, groupe de transport japonais, ont signé jeudi un accord de partenariat pour la mise en place d’une plateforme logistique à Tanger-Med.

L’accord, de 10 millions d’euros (105 millions de dirhams), capitalisera sur la station portuaire et industrielle de Tanger-Med offrant des solutions logistiques à proximité des sites de production.

Yazaki Morocco and Nippon Express sign a 10€ million partnership for a logistics hub in Tangier Automotive City, benefiting from the #TangerMed platform which offers an integrated solution between industry and logistics. pic.twitter.com/5rzxFv0BHE