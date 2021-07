Une ONG critique le lancement prochain de lignes aériennes reliant Israël au Maroc

Le secrétariat national du Front marocain en soutien à la Palestine et contre la normalisation avec Israël a dénoncé, mercredi 30 juin 2021, «l’accélération du rythme de la normalisation traîtresse entre le Maroc et l'entité sioniste criminelle». Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’instance dénonce que «les préparatifs battent leur plein pour reprendre des vols directs entre le Maroc et l'entité sioniste pour recevoir des milliers de touristes à travers des voyages organisés ou des forfaits touristiques».

Elle y dénonce une «insistance sur la normalisation honteuse et perfide du Maroc avec une entité usurpatrice, coloniale et colonisatrice, et la course pour accélérer son rythme à tous les niveaux». Dans ce sens, le Front marocain «condamne fermement la persistance à ouvrir l'espace aérien du Maroc aux criminels de guerre de l'entité sioniste en organisant pour eux des vols et en les recevant pour profaner la terre du Maroc sous prétexte de revitaliser le tourisme». Il dénonce également «les déclarations de la ministre marocaine du Tourisme qui promeuvent une telle normalisation avec des programmes touristiques au mépris flagrant des positions du peuple marocain et de ses forces vives».

Le Front renouvelle aussi son «rejet absolu de l'accord inquiétant visant à normaliser les relations avec l'entité sioniste, appelle l'Etat à se rétracter et à respecter la position du peuple marocain», et souligne l'engagement de principe des forces marocaines vivantes dans leur soutien continu à la lutte du peuple palestinien.

«La course à la normalisation sous prétexte d'établir les valeurs de tolérance avec une entité criminelle, usurpatrice, raciste et fasciste n'est rien d'autre qu'une tentative de blanchir ses crimes contre le peuple palestinien et les peuples de la région. C’est une haute trahison et une insulte au peuple palestinien, à sa ténacité et à sa résistance pour la libération et l'établissement de son État indépendant.»

Enfin, le mouvement appelle les forces démocratiques et vives marocaines à «intensifier la pression pour l'adoption d'une loi criminalisant toutes sortes de normalisation» et réitère son appel à la «fermeture du bureau de liaison» de Tel Aviv à Rabat et l’«expulsion» du chargé d’affaires, David Govrin.