Le ministre de l’Intérieur espagnol refuse de publier des informations sur la coopération avec le Maroc

Le ministère espagnol de l'Intérieur a refusé, cette semaine, de fournir des informations sur l'aide de 30 millions d'euros accordée au Maroc en mai dernier, en plein exode de milliers de Marocains vers Ceuta. Selon El Independiente, le département a justifié ce refus en avançant que la diffusion de ces données «nuirait à la confiance mutuelle, interférerait dans les relations étrangères avec [le Maroc] et donnerait des indices sur les mafias de trafic et de la traite des personnes».

Le média rappelle que le gouvernement espagnol a annoncé, le 18 mai dernier, l’octroi d’une aide au Maroc, sans même préciser le montant (30 millions d’euros), contrairement à ce qu'il avait fait en 2019. Le texte était intitulé «Convention autorisant l'octroi d'une aide internationale de coopération policière pour contribuer au financement du déploiement des autorités marocaines dans les activités de lutte contre l'immigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains».

Aux questions des journalistes lors de la conférence de presse qui a suivi, le ministre Fernando Grande-Marlaska a confirmé l'octroi de cette aide. «C'est une aide qui est déjà budgétisée dans les dépenses du ministère de l'Intérieur. Elle ne concerne pas que le Maroc, mais tous les pays d'origine et de transit, pays avec lesquels nous avons des équipes communes d'enquête», a-t-il justifié.

Cette semaine, le département dirigé par Grande-Marlaska a soutenu que, étant donné que le Maroc revêt une «importance stratégique» car il s’agit d’un pays d'origine et de transit, la diffusion d'informations concernant l'octroi d'aides serait «préjudiciable». Tout en insistant sur la «confiance mutuelle» entre les deux nations, le département espagnol explique sa volonté, par ce refus, de «préserver les informations demandées afin de ne pas compromettre l'efficacité de la coopération développée dans un domaine qui a un impact direct sur la sécurité intérieure et internationale, en raison de la nature transnationale des réseaux criminels de traite des personnes et pour son lien avec d'autres activités criminelles».