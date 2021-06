Sahara : Après le loupé avec Biden, Sanchez pourra se rattraper avec Guterres

Le 14 juin à Bruxelles en marge du sommet de l’OTAN, Pedro Sanchez n’a pas pu bénéficier de suffisamment de temps pour aborder la question du Sahara occidental avec le président Joe Biden. Il devrait avoir plus de chances avec le secrétaire général des Nations unies et, de surcroît, chez lui au palais de la Moncloa. En effet, Antonio Guterres effectue une visite officielle en Espagne, les 1er et 2 juillet.

Outre la réunion avec Sanchez, le Portugais aura des entretiens avec la ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez, d’abord à Valence et ensuite à Madrid. Le roi Felipe VI accordera également une audience à Guterres.

Autant de rencontres qui s’offrent aux responsables espagnols pour exprimer leur position sur le différend territorial et, sans doute, réitérer leur appel au secrétaire général de l'ONU pour relancer le processus de négociations avec la nomination d’un nouvel envoyé spécial au Sahara occidental. Un poste vacant depuis deux années.