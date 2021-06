Football : L’ancien international marocain Marouane Chamakh souhaite devenir entraîneur

Ancien fer-de-lance des Girondins de Bordeaux et ex-Lion de l’Atlas entre 2003 et 2014, Marouane Chamakh a annoncé se préparer pour passer son premier diplôme d’entraîneur, le 11 juillet prochain. Depuis 2016, trois ans avant l’annonce officielle de sa retraite en tant que footballeur, le joueur franco-marocain s’est fait discret dans les médias... jusqu'à ce dimanche sur 2M.

Invité sur Info Soir pour cette première interview donnée au Maroc après sa retraite professionnelle, Marouane Chamakh a insisté sur ses priorités : passer ses diplômes avant de se concerter avec son entourage sur les futures opportunités au sein des clubs. Cela dit, il a indiqué sa préférence pour encadrer les jeunes, «et pourquoi pas» les équipes féminines. Il a confirmé avoir eu des contacts avec son club de formation, les Girondins de Bordeaux.

«Quand j’ai arrêté le foot, je n’avais qu’un objectif : me consacrer à ma famille et surtout à mes deux filles. Donc je voulais prendre un peu de temps avec elles, de les voir grandir et de profiter de leur bas âge pour leurs meilleurs moments.» Marouane Chamakh

Installé à Marrakech, Marouane Chamakh s’occupe de ses deux filles et particulièrement de l’aînée, qui est autiste. «Je suis pratiquement à temps plein avec elle (…) J’ai fait en sorte qu’elle soit bien traitée, j’ai une équipe avec elle. Même si ce n’est pas facile, je préfère prendre du temps avec elle qu’avec mes amis», a indiqué l’ancien footballeur, pour qui ce retour au pays d’origine a été apaisant.

Parlant toujours de sa fille aînée, qui se porte mieux selon lui, Chamakh a confié que le cadre de vie à Marrakech pour lui et pour sa petite famille était «exceptionnel». «Même si dans le sud-ouest [de la France, ndlr] et à Bordeaux j’ai encore de la famille, je pense que le fait d’être rentré au Maroc me fait énormément de bien. On a retrouvé un équilibre et c’est quelque chose de magnifique que je ne regrette pas», a-t-il affirmé.

Né en 1984 à Tonneins, Marouane Chamakh a été repéré grâce à sa rapidité et à son agilité sur le terrain. Jusqu’en 2010, il évolue au sein des Girondins de Bordeaux. Au cours de la saison 2008-2009, sa participation a été centrale pour le sacre en Championnat et en Coupe de la ligue, où il est le meilleur buteur du club avec treize buts. Ce parcours s’est tracé parallèlement à sa sélection au sein de l’équipe de France des moins de 19 ans.

En 2003, Marouane Chamakh opte finalement pour l’équipe nationale marocaine, avec qui il atteint la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2004. Sa réputation de buteur lui a valu de jouer aussi en Angleterre, au sein d’Arsenal FC (2010 – 2013), de West Ham (2013), de Crystal Palace (2013 – 2016) et du club gallois Cardiff City (2016).