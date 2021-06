Maroc : Aya Gold & Silver décroche sept nouveaux permis d'exploration

La société canadienne cotée en bourse, Aya Gold & Silver Inc, qui se concentre sur l'exploitation, l'exploration, l'acquisition et le développement de gisements d'argent et d'or, a annoncé ce lundi, avoir obtenu sept nouveaux permis d'exploration au Maroc. Dans un communiqué, elle a déclaré que les permis, accordés par le ministère de l'Énergie, des mines et de l'environnement, augmenteraient sa position au sein de ses propriétés régionales de Zgounder et d'Azegour d'environ 40%.

«Nous sommes ravis d'ajouter ces sept nouveaux permis, qui augmentent considérablement nos avoirs fonciers adjacents aux projets de développement cartographiés existants et renforcent notre engagement minier au Maroc.» Benoit La Salle, PDG Aya Gold & Silver

Aya Gold & Silver, qui a produit 389 132 onces d'argent au premier trimestre, contre 67 005 onces au premier trimestre de l'année précédente, a précisé qu'elle commencerait l'exploration des permis dans les prochains mois.