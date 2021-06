Varhélyi : Le Maroc, partenaire clé du renouvellement de l’Agenda de l’UE en méditerranée

Le Maroc s’est affirmé comme un partenaire clé dans les différentes étapes qui ont mené au renouvellement de l’Agenda de l’Union Européenne (UE) en Méditerranée, a souligné, lundi, le Commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage. Dans une allocution à l’occasion de la cérémonie du lancement officiel du Partenariat vert entre le Maroc et l’UE, Olivér Varhélyi, a affirmé que ce nouveau jalon «est une preuve de la volonté commune du Maroc et de l’Union européenne de renforcer leur relation stratégique à travers un travail conjoint sur la transition énergétique et économique vers un modèle propre et sobre en carbone». Il a également cité «la gestion durable des déchets et de l'eau et l’accroissement des capacités d’adaptation et de la résilience au climat».

«Le moment dans lequel nous sommes est particulièrement propice. La crise sanitaire nous offre l’opportunité de relancer nos économies sur un nouveau modèle. L’Union européenne et le Maroc peuvent s’engager, ensemble, dans une relance économique qui permette de reconstruire en mieux», a affirmé le commissaire européen.

Il a ajouté que «le Partenariat vert Maroc-UE (…) offre le cadre idéal pour adresser ainsi les questions stratégiques liées à la relance économique» et «place la durabilité au centre des politiques, contribuant en conséquence au développement d’une économie marocaine plus diversifiée, inscrite dans la compétitivité internationale, génératrice de croissance inclusive. En deux mots : projetée vers le futur».

Le plan économique et d'investissement pour le voisinage méridional «comprend 12 initiatives phares concrètes ou flagships dans des secteurs prioritaires pour soutenir la compétitivité et la croissance» et le «Maroc est au cœur de ce Plan avec pas moins de 7 flagships propres au Royaume pré-identifiés», a-t-il déclaré. Et de noter que depuis 2010, la coopération UE-Maroc dans les secteurs verts s’élève à environ 700 millions d’euros et les financements pour la transition énergétique à 320 millions d’Euros.