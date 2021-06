Résolution pro-Maroc : L'ambassadeur de Madrid au Caire reçu au Parlement arabe

Le président du Parlement arabe, Adel Al-Asoumi a reçu, dimanche, au bureau du parlement au Caire, l'ambassadeur d'Espagne en Egypte. Un court communiqué du parlement, relayé sur son site, indique que les deux responsables ont «discuté d'un certain nombre de questions et de développements dans la région, et ont échangé des points de vues et des positions à leur sujet».

Cette rencontre intervient après la tenue, samedi, d’une réunion urgente du Parlement arabe pour discuter de la dernière résolution du Parlement européen (PE) condamnant le Maroc pour l’utilisation des mineurs dans sa crise diplomatique avec l’Espagne. L'instance arabe a réitéré son «rejet catégorique de la résolution du Parlement européen sur le Maroc», soulignant que cette décision avec ce qu'elle comporte comme critiques et accusations sans fondement, constitue «une provocation et une politisation inacceptable des efforts déployés par le Royaume pour lutter contre l'immigration clandestine».

Dans sa décision, le Parlement arabe a dénoncé l'ingérence du PE dans une crise bilatérale entre le Maroc et l'Espagne, en soulignant la nécessité d'ouvrir le dossier des villes marocaines de Sebta et de Melillia et des îles marocaines occupées, pour régler cette situation qui relève de l'ère coloniale.