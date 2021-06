«Partenariat vert» lancé par le Maroc et l'Union Européenne

Le Maroc et l’Union européenne (UE) ont convenu ce lundi, de développer un partenariat vert. La «reprise verte» vise le bien-être des générations présentes et futures et cherchera à mettre en place conjointement des réponses appropriées, en cohérence avec l'Agenda 2030 des Nations Unies, l'Accord de Paris sur le changement climatique et les objectifs de développement durable, ajoute la déclaration.

La déclaration conjointe Maroc-UE annonce que le Partenariat vert découle de la Déclaration Politique Conjointe instituant le «Partenariat euro-marocain de prospérité partagée», adoptée en juin 2019, priorisant la coopération en matière d'énergie, de lutte contre le réchauffement climatique, de protection de l’environnement et de promotion de l’économie verte.

Le partenariat pourra s'appuyer sur le Nouveau Modèle de Développement et les efforts du Maroc en matière d’énergie, de changement climatique, d’environnement et d’économie verte, ainsi que son engagement en faveur d’une coopération triangulaire et Sud-Sud dans ces domaines. Les actions visées sont les politiques et les investissements dans la transition énergétique vers un modèle propre, une gestion durable de l'eau et des déchets, la lutte contre la pollution de l'air, ainsi que la protection de la biodiversité, la transformation vers une économie à basses émissions en carbone et l’accroissement des capacités d’adaptation et de la résilience au climat.

Selon la Déclaration conjointe, l’UE reconnait le leadership du Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le changement climatique ses efforts en faveur d’un développement durable et inclusif du Royaume et du continent africain.

Le lancement du partenariat a eu lieu à l’occasion d’un événement en présence de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Économie, des Finances et de la réforme de l’administration, et Aziz Rabbah, ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement pour représenter le Maroc. L'Union Européenne était représentée par Frans Timmermans, vice-Président exécutif de la Commission européenne, Olivér Varhélyi, Commissaire Européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage et Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l'Environnement, aux océans et à la pêche.