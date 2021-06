Ciudadanos demande à Bruxelles de condamner le Maroc pour l’exclusion de l’Espagne de l’Opération Marhaba

Bien qu’il soit en déclin dans les sondages d’opinion, le parti Ciudadanos s’active au Parlement européen avec des propositions hostiles au Maroc. Son eurodéputé, Jordi Cañas, qui n’est pas à son premier coup d’essai, a dénoncé devant la Commission européenne «la nouvelle manœuvre menée par le Maroc afin de punir l'Espagne pour la crise liée au Sahara occidental».

Cañas a exprimé ses regrets quant à «l'exclusion des ports espagnols de l'opération Paso del Estrecho (Marhaba, ndlr), qui étaient principalement utilisés par près de 3,5 millions de Marocains dans leur retour au pays», rapporte ce lundi un média ibérique.

L’eurodéputé a expliqué que la décision prise par les autorités marocaines «a eu un impact économique estimé à plus de 500 millions d'euros pour notre pays. Une manne qui bénéficiaient aux stations-service, hôteliers, commerçants et compagnies maritimes». Le parlementaire a souligné que «le Maroc va allouer environ 400 millions d'euros destinés à subventionner le passage de navires et d'avions pour permettre à ses citoyens» à l’étranger de regagner le royaume sans passer par les ports espagnols.

Jordi Cañas a demandé «si la Commission européenne considère ces subventions légales ou constituent une pratique contraire à la libre concurrence et viole donc l'accord d'association et l'accord euro-méditerranéen sur les services aériens entre l'Union européenne et le Maroc». L’eurodéputé a conclu sa note en exhortant la CE «à enquêter et analyser cette manœuvre et, le cas échéant, condamner le Maroc pour cette situation qui porte atteinte aux intérêts de l’Espagne».

Pour rappel, début juin, Ciudadanos a réussi à convaincre des groupes au Parlement européen de voter une résolution condamnant le Maroc pour avoir «instrumentalisé des milliers de mineurs marocains dans sa crise avec l’Espagne».