Melilla : Des Marocains manifestent pour la réouverture des frontières

Des Marocains à la frontière entre Melilla et le Maroc. / DR

Des centaines de Marocains résidant à Melilla ont organisé, dimanche soir, une manifestation à Melilla pour demander la réouverture des frontières terrestres de l’enclave espagnole. Selon Diario Area, le rassemblement a eu lieu à la frontière de Beni Ensar, après un appel lancé sur les réseaux sociaux.

Les manifestants ont demandé une intervention du roi Mohammed VI pour rouvrir la frontière, appelant «au moins à un couloir humanitaire» entre la ville et le royaume. Cette initiative a eu lieu après l'intervention royale auprès des compagnies aériennes et maritimes pour réduire les prix des bateaux et des avions au profit de la diaspora marocaine résidant à l’étranger, rappelle-t-on.

Les manifestants, composés de Marocains et d'Espagnols de Melilla avec des parents au Maroc, ont rappelé la situation sanitaire de la ville, qui a pu vacciner 31% de sa population, alors que 41% sur les 87 000 habitants ont déjà reçu une première dose du vaccin anti-covid19.