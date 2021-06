Maroc : Une ONG demande de reconsidérer les critères de financement des partis

A quelques semaines des élections législatives, locales et régionales prévues au Maroc en septembre, l'Association marocaine de protection des biens publics a appelé la Commission centrale de suivi des élections à «jouer son rôle pour lutter contre toutes les manifestations de corruption électorale». Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’ONG a invité la commission à «assurer l'intégrité des élections et employer tous les moyens dont elle dispose pour dissuader les courtiers électoraux et les traduire devant la justice».

L’association a également demandé à «reconsidérer les critères de financement des partis politiques, d'approuver le principe d'égalité et d'équité dans le soutien public, et de renforcer le contrôle sur la façon dont les partis politiques dépensent le soutien public accordé à eux». Ses membres ont appelé la commission à «tenir pour responsables certains ministres ayant échoué dans la gestion de leurs secteurs, en particulier ceux qui ont violé les règles juridiques dans la gestion des fonds publics et la conclusion d'accords publics que certains rapports soupçonnent de corruption et pointent certains entrepreneurs chanceux qui en ont bénéficié».

L’ONG a mis en garde contre la corruption impunie, la rente et le pillage des deniers publics, d'une part, et l'augmentation de la pauvreté et de la précarité, d'autre part. Ces facteurs «conduiraient à un taux élevé d’absentéisme électoral», creusant le fossé entre société, acteurs public et politique, avec une perte d'espoir en l'avenir. La même source a averti que la situation conduirait à «des risques économiques et sociaux, à travers le maintien d'élites politiques rentières et corrompues dans la gestion des affaires publiques, à un moment où l'opinion publique aspire à des partis crédibles et des élites conscientes de leurs responsabilités, répondant aux attentes de développement, soucieux de la gestion rationnelle de l'argent et du domaine publics».

Elle a aussi alerté sur les répercussions du gel de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et le projet de criminalisation de l'enrichissement illicite.