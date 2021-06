Rabat : La maison de l'acteur marocain feu Hamidou à Rabat transformée bientôt en musée

La maison de l'acteur international marocain feu Hamidou Ben Messaoud, à l'ancienne Médina de Rabat, sera transformée en musée en hommage à son histoire cinématographique. La nouvelle a été confiée à la MAP par la veuve de l'artiste, Fatima Chemmali, qui a expliqué que la famille veut ainsi rendre un hommage à l’acteur et raconter son histoire cinématographique.

Le projet comporte deux grands volets, une galerie d'art avec des photos sur sa vie privée et de cinéaste, des affiches de films, des articles de presse, des témoignages... et trois chambres d'hôtes selon le thème d'un de ses films connus. «Les photos représenteront la vie d'Amidou, personnelle et cinématographique. A travers les photos, vous découvrirez l’Homme humain et passionné qu’il était sous tous les aspects», selon sa veuve.

Le but principal de ce projet original est de faire connaître la belle carrière cinématographique du défunt au public marocain et étranger, surtout les générations montantes qui ne le connaissent pas assez. «Nous allons donc retracer sa vie à travers les murs de sa maison située en pleine médina de Rabat grâce à une salle de projection, un musée et deux silhouettes», a tenu à préciser Fatima Chemmali.

Ainsi, à l'égal des maisons de Louis de Funès et Victor Hugo à Paris, Goethe à Francfort, de Shakespeare à Stratford, Amidou sera célébré par sa maison à sa ville natale Rabat. «C’est aussi le noyau principal d'Amidou, enfant de la médina de Rabat, qui a terminé sa vie dans cette médina, dans cette maison qu’il aimait tellement», confie sa veuve.

Né le 2 août 1935 à Rabat, Hamidou Ben Massoud a quitté sa ville natal, Rabat, en 1952 pour s'installer en France à l'âge de 17 ans où il a fait des études au Conservatoire de Paris, avant de se lancer dans une carrière artistique au théâtre pour incarner, entre autres, le rôle de Saïd dans «Les Paravents» de Jean Genet. L’acteur s’est éteint, le 19 septembre 2013 à Clichy, à l’âge de 78 ans.