L'Istiqlal saisit Laftite et Ait Taleb sur les doléances des MRE des pays de la liste B

Le groupe parlementaire du Parti de l’Istiqlal à la Chambre des représentants a saisi les ministres de l'Intérieur et de la Santé au sujet des mesures urgentes que leurs ministères entendent prendre pour alléger les répercussions financières et psychologiques des Marocains résidant dans les pays classés sur la liste B. Dans une question orale programmée pour la séance de ce lundi à la Chambre basse, le président du groupe, Noureddine Modiane a rappelé que les Marocains résidant à l’étranger se sont réjouis de l'initiative royale pour assurer le retour des Marocains du monde.

Il a toutefois rappelé que les mesures imposées aux citoyens marocains souhaitant rentrer au pays en provenance de pays classés dans la lise B, comme l'Ukraine et les pays arabes du Golfe, restent «très coûteuses», notamment pour les étudiants et les travailleurs MRE. Le responsable a rappelé que ces catégories de MRE ont été «grandement affectées, économiquement, socialement et psychologiquement, par la crise multidimensionnelle laissée par la pandémie dans les pays d'accueil». Pour lui, «ils sont obligées de payer des frais élevés pour les billets d'avion en plus du coût élevé des hébergements dans les hôtels, pour mettre en œuvre le confinement décidé à l'entrée du territoire national, même s’ils disposent d’un test PCR négatif».

Dans ce sens, Noureddine Modiane a invité les deux ministres à exposer les mesures urgentes que leurs ministères entendent prendre pour alléger l’impact financier et psychologique ces décisions prises sur ces MRE.

A rappeler qu’il y a deux semaines, la députée Ibtissame Azzaoui (PAM) a adressé une question écrite au gouvernement sur les mesures que l’exécutif compte prendre afin de reconsidérer l'obligation de confinement de dix jours pour les MRE en provenance d’un pays de la liste B, la possibilité de leur imposer un confinement à domicile et celle de faire appel aux cités universitaires pour accueillir notamment les étudiants pendant cette période.