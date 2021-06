Maroc : Journée pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées le 30 juin

«Espoir Maroc», l’association d’accompagnement dans l’insertion et l’accès à l’emploi des jeunes en situation de handicap, organise le 30 juin une journée d’emploi en ligne dans le but de promouvoir l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. La journée se réalisera avec la collaboration avec plusieurs organismes publics et privés, indique 2M .

Cette journée découle de l’initiative du Forum d’emploi Handicap Maroc, promut depuis 6 ans, afin de favoriser les échanges entre les entreprises et les personnes en situations de handicap.

Selon l’association «Espoir Maroc», le taux de chômage des personnes concernée s’est aggravé avec la crise sanitaire du Covid-19, dépassant la moyenne nationale de 12,5% selon le HCP, atteignant jusqu’à 24,6%.

À l’occasion de cette journée, une plateforme en ligne permettra aux candidats en situation de handicap de parcourir les offres du marché et d’échanger avec les entreprises partenaires à travers de «rencontres virtuelles avec les profils qui peuvent les intéresser».

L’évènement sera aussi l’occasion de lancer le programme «Accueillez lors d’une journée une personne en situation de handicap et faites-lui découvrir votre entreprise» pour favoriser l’insertion professionnelle au Maroc et la possibilité aux entreprises d’accueillir de nouveaux profils, de s’ouvrir à la diversité, de sensibiliser leurs collaborateurs sur le handicap en milieu professionnel et de communiquer sur les valeurs sociales de leurs entreprises.