Espagne : Victime d’agression raciste, Mimoun Koutaibi hospitalisé pour au moins deux mois

Admis au service des soins intensifs de l’hôpital de Virgen de la Arrixaca depuis le début juin après une attaque raciste, Mimoun Koutaibi pourrait séjourner dans l’établissement pour au moins deux mois, en fonction de l’évolution de son état de santé. Le 5 juin, le jeune mécanicien maroco-espagnol de 22 ans au sein de l’entreprise Primafrío a reçu deux coups de barre de fer sur la tête, de la part d’un collègue espagnol qui venait d’être licencié. L’homme s’était vu signifier que Mimoun travaillait mieux que lui.

Mercredi dernier, Mimoun, vivant à Murcie, a subi une opération chirurgicale. Sa famille ne sait pas encore à quel degré les coups essuyés auraient impacté le cerveau. Dans des déclarations à Onda Regional, son frère Mohamed a estimé que la situation était toujours sérieuse. Ses proches n’hésitent pas non plus à qualifier l’agression de raciste.

Les faits ont été révélés une semaine après le meurtre raciste de Younes Blal à Murcie, à la suite d’une altercation verbale où l’homme de 37 ans a été pris à partie par un ancien membre de l’armée espagnole. Ce dernier est revenu avec une à feu, tirant à trois reprises sur la victime et estimant que «les maures» devraient «tous mourir». Vendredi et dimanche, la Plateforme stop racisme a organisé des manifestations à Murcie et à Carthagène pour dénoncer la montée des violences raciste et la banalisation du discours xénophobe de l’extrême droite.

Ces rassemblements ont eu lieu également après qu’une ressortissante issue d’Amérique latine a été poignardée par une Espagnole, qui lui a reproché de «prendre [la] nourriture» des habitants locaux. Dans ce contexte, le corps sans vie d’un Marocain de 40 ans a été retrouvé poignardé à Carthagène, mais la police locale a indiqué ne pas privilégier la piste de motivations racistes à ce stade.