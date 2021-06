Vaucluse : Un Marocain meurt noyé, une cagnotte est lancée pour rapatrier la dépouille

Le drame, révélé par le journal Le Dauphiné libéré, est survenu ce samedi 26 juin en France. Accompagné d’un ami, le jeune marocain de 25 ans a décidé de se rafraichir dans le lac du Pontet, dans une commune limitrophe à la ville d’Avignon (Vaucluse). Seulement le jeune marocain ne sait pas nager et le lac, interdit à la baignade, est trompeusement profond.

Tragiquement, le jeune marocain perd pied et commence à se noyer. Ses appels à l’aide en arabe ne seront pas compris par les autres baigneurs et son ami ne savant pas nager ne parviendra pas à lui rendre secours. Ce n’est qu’après de longues minutes que les autres nageurs vont comprendre le drame qui se passe dans le lac, mais leur intervention sera trop tardive et le jeune marocain meurt noyé devant les yeux de son ami impuissant.

Une association d’entraide avignonnaise, Entraide Actions Citoyennes, a révélé aujourd’hui que le Marocain qui a perdu la vie dans le lac était un de leur bénéficiaire et sa situation en France était irrégulière. L’association à annoncé avoir lancé une cagnotte sur son compte Facebook afin de pouvoir rapatrier le corps du jeune homme au Maroc pour lui offrir une sépulture digne dans son pays. Le coût total du rapatriement est estimé à 3000 euros.