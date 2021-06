Maroc-Parlement européen : L’Algérie isolée à la réunion du Parlement arabe

A la réunion extraordinaire du Parlement arabe, tenue samedi 26 juin au Caire, l’Algérie a essayé de freiner l’élan de solidarité arabe avec le Maroc. Son représentant «a émis des réserves sur des paragraphes du projet de résolution concernant le différend maroco-espagnol», rapporte l’APS.

Il a demandé aux participants «de mettre les institutions d'action arabe communes à l'écart des questions qui peuvent être résolues dans un cadre bilatéral et de promouvoir le rôle du Parlement arabe dans la défense des questions et espoirs arabes». Et d’appeler à l'organisation «d'une rencontre avec le Parlement européen consacrée à la résolution des différends entre les deux institutions parlementaires».

Des manœuvres ignorées par les autres pays. Aucun représentant arabe présent à la réunion du Caire (les adhésions du Liban et la Syrie sont gelées) n’a apporté son soutien aux «réserves» exprimées par l’Algérie. Mieux, le Parlement arabe, outre sa condamnation de la résolution du Parlement européen du 10 juin, a mis l'accent sur «la nécessité d'ouvrir le dossier des villes marocaines de Sebta et Melilla et des îles marocaines occupées, pour régler cette situation qui relève de l'ère coloniale».