Covid-19 au Maroc : 452 nouvelles infections et 4 décès ce dimanche

Jusqu’à 15h ce dimanche, 452 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, sur 15 595 tests réalisés, portant à 529 676 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 9 822 096 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 8 822 967 personnes ont reçu la deuxième.

Le Maroc a enregistré 406 nouvelles guérisons, portant à 516 269 le nombre total, avec un taux de rémission de 97,5%.

En revanche, 4 nouveaux décès sont à déplorer entre vendredi et samedi, portant à 9 277 le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc et le taux de létalité à 1,8%. Il s’agit de 2 décès enregistrés à Casablanca-Settat, 1 à Drâa-Tafilalet et 1 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le Maroc compte désormais 4 130 cas actifs sous traitement. 215 patients restent dans un état critique (dont 21 nouveaux cas lors des dernières 24h) alors que 6 sont sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 6,8%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 189 cas : 159 à Casablanca, 15 à Nouaceur, 6 à El Jadida, 4 à Berrechid, 3 à Mohammedia et 2 à Médiouna. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra avec 74 cas : 25 à Skhirat-Témara, 24 à Rabat, 19 à Kénitra et 6 à Salé.

Marrakech-Safi suit avec 68 cas : 61 à Marrakech, 3 à Chichaoua, 2 à Safi, 1 à Kelaa des Sraghna et 1 à Rhamna. De plus, 43 infections ont été recensées Souss-Massa : 26 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 15 à Inzegane-Ait Melloul, 1 à Taroudant et 1 à Chtouka-Ait Baha.

Laâyoune-Sakia El Hamra a enregistré, pour sa part, 37 nouveaux cas : 28 à Laâyoune, 7 à Tarfaya et 2 à Es-Smara. Fès-Meknès a recensé, de son côté, 15 nouvelles infections : 8 à Fès, 3 à Taounate, 3 à Sefrou et 1 à Ifrane.

Il s’agit également de 12 cas recensés dans la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab) et 12 infections enregistrées à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (5 à Tanger-Assilah, 3 à Tétouan, 2 à M’Diq-Fnideq, 1 à Ouazzane et 1 à Al Hoceima).

Enfin, 1 cas a été confirmé à Nador (L’Oriental) et une infection a été enregistrée à Assa Zag (Guelmim-Oued Noun). Aucun cas n’a été enregistré dans les régions Beni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalt entre samedi et dimanche.