Jeux olympiques de Tokyo (Aviron) : Le Maroc représenté par la championne Sarah Fraincart

Après la voile (Rome 1960) et le kayak (Londres 2012), les bateaux d'aviron nationaux mouilleront pour la première fois de leur histoire dans les eaux olympiques, à travers la championne Sarah Fraincart qui participe aux Jeux olympiques de Tokyo à partir du mois prochain.

La première participation marocaine aux sports nautiques des Jeux Olympiques remonte aux Jeux de Rome en 1960, où le Maroc était représenté dans la catégorie de la voile par l’athlète, El Mustapha Al Haddad, qui a terminé 31ème au classement final avec un total de 1 442 points après sept courses.

Les sports nautiques nationaux ont été absents des éditions olympiques suivantes, avant de refaire surface pour signer leur deuxième participation, cette fois dans la compétition de kayak (water slalom) aux JO de Londres, avec Jihane Samlal (catégorie K1), qui a été éliminée de la phase le préliminaire.

L’athlète marocaine Sarah Fraincart a décroché son ticket de qualification pour la compétition individuelle d'aviron (2 000 m), après avoir terminé la course du Championnat d'Afrique, qui s'est tenue à Tunis en octobre 2019, à la quatrième place sur 19 participants. La championne marocaine a également remporté une médaille de bronze dans la course individuelle du 500 m, lors des 12èmes Jeux africains organisés au Maroc en août de la même année, couvrant la distance en un temps de 1 min, 48 sec et 71/100.

Plusieurs catégories de courses sont organisées en aviron, notamment sur des bateaux de deux, quatre ou huit places avec ou sans barreur, dont la mission est de veiller sur la trajectoire de l’embarcation.

La distance de la régate pour les sportives dames est de 1 000 m tandis que pour les hommes elle est de 2 000 m et comprend plusieurs catégories, à l’instar du skiff (individuel), deux rameurs sans barreur, ou utilisant un aviron (rame) unique dit de pointe ou deux avirons dits de couple.