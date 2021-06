First Lego League : Une Marocaine décroche le prix du bénévole de l'année 2021

Les organisateurs de la First Lego League, concours destiné à des jeunes de 10 à 16 ans utilisant le système Lego Mindstorms, ont annoncé cette semaine les récipiendaires du prix du bénévole de l'année pour le First Lego League Challenge et le First Lego League Explore. Il s’agit ainsi de David Baran du Maryland, États-Unis et Sofia Bensouda du Maroc pour le premier prix et de Rick Ramhap de Long Island (États-Unis) et Stephen Swartzentruber (Canada) pour le deuxième, indiquent-ils.

«Au cours d'une année où rien n'était ‘normal’ et où chaque bénévole a saisi l'occasion pour s'assurer que les équipes étaient toujours en mesure de participer de manière significative, quelques bénévoles ont été reconnus par leurs pairs comme extraordinaires.»

Pour ces derniers, «Sofia Bensouda, arbitre national en chef du Maroc, a joué un rôle déterminant dans la traduction des ressources communautaires et leur partage avec les équipes». «Elle anime la formation et gère la communication avec tous les arbitres nationaux avec un soutien sur place le jour des événements. De plus, elle crée divers canaux de communication avec les équipes pour répondre à toutes leurs questions et les accompagner dans leur saison», ajoutent-ils.

Sofia Bensouda, qui a remercié les organisateurs pour leur «confiance» et pour cette nomination, s’est dite «très reconnaissante» et «heureuse de faire du bénévolat». «Je peux voir la différence que cela fait, et personnellement, je suis tellement satisfaite de voir ce que cela fait pour les étudiants qui en font partie», conclut-elle.