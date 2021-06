Maroc-Israël : Des vols directs opérés par trois compagnies aériennes dès le mois de juillet

En plus d'El Al, les compagnies aériennes Israir Airlines et Arkia ont déjà commencé à commercialiser leurs voyages au Maroc. / DR

La compagnie aérienne israélienne El Al a annoncé, cette semaine, qu'elle lancera ses vols directs reliant Israël au Maroc dès le mois de juillet. Selon la page «Israël parle arabe» du ministère israélien des Affaires étrangères, El Al rejoint ainsi Israir Airlines et Arkia, qui ont déjà commencé à commercialiser leurs voyages vers le Royaume. «Le nombre de touristes israéliens au Maroc devrait augmenter de manière significative avec l'ouverture des lignes directes», prédit la même source.

Début juin, la compagnie aérienne Israir avait annoncé que le premier vol commercial qu’elle opérera vers Marrakech débutera le 19 juillet, rappelle i24news. La compagnie entend opérer 5 vols hebdomadaires vers Marrakech, pour 6 heures de vol. Selon le communiqué de la compagnie, le coût du billet A/Rest de 580 dollars (environ 5164 dirhams), tandis que le prix du package qui comprend un vol et l'hébergement dans un hôtel 4 étoiles s’élève à 680 dollars (environ 6054 dirhams).

«Le Maroc est une destination adaptée à tous les membres de la famille ainsi qu'aux jeunes. Le pays a tout ; un bon climat, des villes animées, des magasins pratiques, une nature magnifique, des plages, des racines et de la culture et toutes les bonnes choses. Nous estimons que la demande sera élevée et que des centaines de milliers de touristes israéliens visiteront cette destination à travers des voyages organisés ou des forfaits touristiques», avait confié la directrice adjointe au marketing d'Israir, Gil Stav.