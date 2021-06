Sénégal : Le siège de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains inauguré à Dakar

La Fondation Mohammed VI des oulémas africains a inauguré, samedi à Dakar, les locaux de la section Sénégal qui renforce l'implantation de la fondation représentée dans plus d’une trentaine de pays africains. Equipés en matériels bureautiques et informatiques nécessaires, les locaux du siège comprennent, outre le bureau du président de la section, une grande salle de réunion ainsi que des bureaux affectés aux membres de la Fondation et aux différentes grandes familles religieuses du Sénégal.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la fondation, Mohammed Rifki a souligné l’importance de l’inauguration de ce lieu mis à la disposition des membres de la section Sénégal de la fondation et qui signera, a-t-il dit, le lancement de riches programmes d’activités. Le siège de la fondation est ouvert à toutes les familles religieuses du Sénégal, a-t-il ajouté, mettant en exergue l’engagement du président et de l’ensemble des membres de la section pour la mise en œuvre des nobles objectifs de l’instance et le renforcement des liens séculaires reliant le Maroc au Sénégal.

Dans son allocution, Mohamed Al Qoraichi Ibrahim Niasse, membre du conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et vice-président de la section sénégalaise, a fait part de la gratitude des oulémas du Sénégal au Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour l’initiative de la fondation, soulignant l’importance de l’inauguration de ce siège qui symbolise, la profondeur des liens entre le Royaume du Maroc et les familles religieuses du Sénégal.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Taleb Berrada a mis en évidence l’apport considérable de la Fondation Mohammed VI à la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence, mettant en exergue les liens séculaires qui ont toujours existé entre le Maroc et le Sénégal et entre les souverains alaouites et les oulémas de ce pays frère de l’Afrique de l’Ouest.