Coupe arabe des nations (U20): Le Maroc domine les EAU (5-0) et passe en quarts de finale

Les lionceaux de l'Atlas se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe arabe des Nations U20 après une large victoire face aux Emirats Arabes Unis (5-0), lors d'un match comptant pour le Groupe B de cette compétition qui se tient en Egypte.

La formation marocaine, coachée par l'entraîneur Abdellah Al-Idrissi, s’est imposée dès la première mi-temps grâce à deux buts inscrits par Omar Sadiq à la 8e et la 20e minutes et une troisième réalisation dans les arrêts de jeu signée Mohamed Radid.

En seconde période, le joueur de Raja Casablanca, Abdellah Azrour, a inscrit le quatrième but à la 69e minutes, avant que le jeune prodige de l'Académie Mohammed VI, Mohamed Radid, n'aggrave le score à la 87e minute.

Le Onze national, qui a terminé le premier tour de cette compétition avec trois victoires, défiera mardi en quarts de finale l’équipe algérienne, deuxième du groupe A. Le pays hôte affrontera, de son côté, le deuxième du groupe B, le Tadjikistan, qui a battu la formation djiboutienne.

Lors des matches du premier tour, l'équipe marocaine a marqué 14 buts et n'a encaissé qu'un seul but. Le Onze marocain participe à ce tournoi avec l'espoir de décrocher un troisième titre, après avoir été sacré champion des éditions 1989 en Irak et 2011 au Maroc.

Seize équipes participent à la Coupe arabe des Nations (U20), dont quatre non arabes : le Sénégal, champion en titre, le Niger, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

La Coupe arabe des Nations U-20 est l'une des compétitions de l'Association arabe de football, dont le Maroc a accueilli la première édition en 1983 remportée par l'Irak en 1983.