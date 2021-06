Le RNI vent debout contre les déclarations du Wali de Bank Al Maghrib sur les partis

Aziz Akhannouch et Abdellatif Jouahri / Photomontage Le360

Le RNI est vent debout contre les critiques acerbes exprimées cette semaine par le gouverneur de Bank Al Maghrib, portant essentiellement sur «les promesses électorales» lancées en cette période et «la perte de confiance des citoyens» en les formations politiques.

Dans un communiqué, le parti de la Colombe condamne une «dérive dangereuse et injustifiée dans le comportement du responsable de cette prestigieuse institution». Les amis d’Aziz Akhannouch lancent aussi «un appel à protéger ces institutions de tels dérapages qui ne servent aucune partie, mais jettent plutôt le doute sur le travail des partis politiques et leurs capacités à remplir pleinement leurs missions».

Le RNI a estimé que les propos d’Abdellatif Jouahri alimentent «l’abstention» lors des prochaines échéances électorales. Et d’exhorter le gouverneur de Bank Al Maghrib «à éviter de s'engager dans des matières qui ne relèvent pas de ses compétences, notamment dans des questions de nature politique».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce parti sort ses griffes contre un haut responsable de l’Etat. En septembre 2019, le RNI avait dénoncé, presque dans les mêmes termes, le volet du rapport de la Cour des comptes 2018 consacré aux dysfonctionnements relevés dans les secteurs de l’Agriculture et de la pêche, sous la tutelle du président du parti. Tout en réaffirmant son «respect à la constitution et à se conformer à ses principes», le bureau politique du RNI avait plaidé pour «la mise en place d’une bonne méthodologie de travail des institutions constitutionnelles et à la protection de son indépendance contre toute récupération politique ou une implication dans des conflits étroits pour servir une partie au détriment d'une autre».