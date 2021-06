Ceuta : Les autorités interceptent un bateau volé avec 21 migrants marocains à son bord

Les autorités locales de Ceuta ont intercepté, vendredi, un bateau de la société «Ceuta On the Sea» au niveau de la plage Benítez, alors qu’il transportait 21 migrants marocains et tentait de traverser le détroit vers l’Espagne. Selon El Faro de Ceuta, il était 18 heures lorsque le bateau a disparu de l'endroit où il était amarré au port de l’enclave espagnole.

Equipé d’un traceur GPS, le bateau a été rapidement localisé avec à son bord les migrants marocains en plus de son pilote, qui a été interpellé. Un migrant blessé a été transporté à l’hôpital.

La Garde civile avait prévenu les responsables de Mahersa, société qui gère le port de plaisance de la ville, que le bateau était surveillé de manière suspecte par des individus, lui exprimant ses craintes d’un éventuel vol. Cet incident intervient après une autre tentative d’immigration irrégulière, survenue le 22 juin et également avortée par les autorités locales.

Mahersa a, de son côté, fait part de la «pression» que ses responsables subissent depuis l’arrivée de milliers de migrants à Ceuta.

La police nationale a lancé, en coordination avec l’agence Frontex, l'opération Minerva 2021, qui vise à doubler la vigilance et les contrôles au niveau des frontières maritimes et empêcher des migrants, qui se sont retrouvés bloqués dans la ville, de traverser vers la péninsule. Dans ce sens, deux migrants marocains ont été localisés, vendredi, alors qu’ils se cachaient sous deux camions au niveau du port de la ville.