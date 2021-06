Rabat : Lancement de la sartup Light'in Maroc pour l’éclairage intelligent 100% marocain

L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) a annoncé, vendredi, la création de la startup Light’in Maroc pour l’éclairage intelligent et performant 100% marocain. Le projet, retenu dans le cadre de la première édition de l’appel à projets «Green Inno Boost» lancé par l’IRESEN, donnera lieu à la mise en place d’une unité de fabrication des luminaires LED intelligents, précise l’institut dans un communiqué.

Décrivant un «projet innovant et fruit d’un partenariat public-privé inédit», IRESEN ajoute que Light’in Maroc, portée par le consortium Université internationale de Rabat (UIR), Green energy park (GEP) et Lamalif, permettra d’«optimiser la consommation énergétique liée à l’éclairage public grâce à une nouvelle solution technologique». Il bénéficie d’un financement et de l’appui technologique aux porteurs de projets de l’institut.

Le directeur général de l’IRESEN, Badr Ikken, le directeur du Green Energy Park, Zakaria Naimi, le président directeur général de Lamalif Group, Moulay Lakbir Ismaili Alaoui et le vice-président de l’UIR, Abdelaziz Benjouad, se sont réunis au siège de l’UIR pour formaliser l’intégration de la société Lamalif dans le consortium du projet, à travers la signature de la convention attributive de financement de l’IRESEN à la startup.

«Avec l’intégration de Lamalif Group au consortium, le projet renforce ses chances de succès industriel et s’inscrit pleinement dans la dynamique de rapprochement entre le monde industriel et le monde de la recherche scientifique appliquée», souligne le communiqué.