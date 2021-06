Scolarisation des enfants de réfugiés et migrants : L’UNHCR salue les actions du Maroc

Le Maroc a réalisé des résultats «très concrets» en matière d'inclusion pour atteindre un taux de scolarisation de 90% pour les enfants de réfugiés et migrants, a souligné, vendredi à Rabat, le Représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) au Maroc, François Reybet-Degat. Le responsable onusien, qui s'exprimait lors d'un point de presse à l'occasion de la signature d'un accord de partenariat entre l'UNHCR et l'ESSEC Business School, a mis en avant les efforts consentis par le Maroc en matière de protection et d'assistance des réfugiés, notamment grâce à sa démarche inclusive consacrée par la Politique nationale d'immigration et d'asile. Il a également mis en exergue l'action entreprise en faveur de l'intégration et de l'inclusion des réfugiés.

De son côté, le Directeur de l'ESSEC Business School - Campus Afrique, Hugues Levecq a assuré que «le Maroc a beaucoup œuvré dans le cadre de son ouverture sur l'Afrique pour aider ces personnes (migrants) à reconstruire un avenir plus sûr et prometteur». Il a noté que c'est dans cette intention que les deux parties à ce partenariat ambitionnent de réunir leurs compétences respectives afin de former et de sensibiliser les étudiants à la question des réfugiés et de «proposer à ceux-ci un encadrement académique et un accompagnement en matière d’entrepreneuriat pour qu'ils puissent être des acteurs actifs et contributifs à l'écosystème dans lequel ils se développent».

Grâce à l'implication d'une multiplicité d'acteurs dont des structures de l'enseignement supérieur, ce partenariat, qui s'établira sur une durée de trois ans, vise à contribuer à la formation, au développement humain et à l'intégration socio-économique des réfugiés au Maroc pour leur permettre de se reconstruire pleinement dans leur pays d'accueil, selon un communiqué conjoint des deux parties.

Ce partenariat coïncide avec la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin de chaque année.