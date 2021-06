Guelmim : Saisie de plus d'une tonne de résine de cannabis, quatre individus interpellés

Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté à Guelmim ont interpellé, jeudi soir, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), quatre individus âgés entre 24 et 33 ans, pour leur implication présumée dans une opération de trafic international de drogue. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les perquisitions effectuées suite à l'interpellation des quatre suspects ont permis de localiser une cargaison de drogue composée de 40 ballots de résine de cannabis, d'une quantité totale de 1,036 tonne, enfouie sous le sable au niveau de la zone de Touflit, relevant la commune Fask, à environ 45 km à l'est de Guelmim.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, poursuit la même source, qui rappelle que cette affaire s'inscrit dans le cadre des efforts menés conjointement par la DGSN et la DGST pour lutter contre toutes les activités criminelles, notamment le trafic international de drogues et de psychotropes.