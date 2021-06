Vox conditionne la relation avec le Maroc à la reconnaissance de l’«espagnolité» de Ceuta et Melilla

Vox Ceuta se prononce pour une fermeture totale des frontières avec le Maroc. Lors d’un point de presse organisé hier, la direction du parti a accusé Rabat d’être «responsable de la situation migratoire chaotique que connait la ville».

«Un pays au zèle expansionniste, aidé en cela par ses partenaires, qui au lieu d'exiger la protection et le respect des droits de l'Homme encouragent son militarisme et son annexionnisme. Le Maroc utilise sa population à des fins politiques», rapporte El Faro de Ceuta. Vox a également conditionné l’établissement des relations avec Rabat à sa «reconnaissance de l’espagnolité de Ceuta et Melilla».

La nouvelle sortie de Vox vient comme une riposte aux dernières déclarations de la ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez. Le mercredi 23 juin et en réponse à une question d’une députée de Vox, la cheffe de la diplomatie a en effet précisé que la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla «n’est pas menacée, elle ne l’est pas et ne le sera pas».