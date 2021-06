Crise migratoire : Contrairement aux prévisions espagnoles, l’UE ne condamne pas le Maroc

Une fois de plus, les prévisions de la presse espagnole concernant le Maroc ne s’avèrent pas exactes. Cette semaine, les médias ibériques ont annoncé à l’unisson une sérieuse mise en garde des Européens au Royaume pour avoir politisé la carte de l’immigration dans sa crise avec l’Espagne. Finalement, le sommet de l’UE, tenu les 24 et 25 juin à Bruxelles, s’est conclu sans une condamnation directe de Rabat. Une petite victoire pour le Royaume même si «le Conseil européen condamne et rejette toute tentative de pays tiers d'instrumentaliser les migrants à des fins politiques», lit-on dans les conclusions de la réunion.

Le Maroc peut s’estimer satisfait de la teneur de cette résolution. Et pour cause, elle ne le vise pas directement. La Biélorussie est aussi accusée d’instrumentaliser l’immigration en laissant passer des migrants vers la Lituanie et la Pologne. Son président Alexander Loukachenko a ainsi riposté aux sanctions prises à l’encontre de son régime par les Européens. La Turquie d’Erdogan joue avec aisance et succès de la même carte migratoire dans ses relations avec l’UE.

Un échec de la campagne du gouvernement Sanchez ?

Pour l’heure, les Vingt-sept ont décidé d’accorder à Ankara une aide de 3 milliards euros pour continuer à jouer le rôle de gendarme, en freinant l’assaut des réfugiés syriens aux frontières orientales de l’UE.

Le Royaume est également concerné par cette «générosité» des Européens. En effet, le sommet a enjoint à la «Commission et au Haut représentant (l'Espagnol Josep Borrel, ndlrl), en étroite coopération avec les Etats membres, de présenter des plans d'action pour les pays d'origine et de transit prioritaires à l'automne 2021, en indiquant des objectifs clairs, des mesures de soutien supplémentaires et des échéances concrètes».

L’absence de condamnation directe du Maroc sonne comme un échec de la campagne menée, depuis des semaines, par l’exécutif espagnol. Pour rappel, Pedro Sanchez avait fait pression, dès le sommet extraordinaire de l’UE du 24 mai à Bruxelles, pour arracher une dénonciation du Royaume par les Vingt-sept. Sa tentative s’est avérée vaine, les chefs d’Etats avaient alors décidé de repousser l’examen de l’exode de milliers de Marocains à Ceuta à la réunion des 24 et 25 juin.

Hier soir, des «sources gouvernementales» espagnoles ont confié à EFE, sans doute dans une tentative de préparer l’opinion publique aux conclusions de ce vendredi, que le débat sur la migration n'a pas été introduit à la demande de Pedro Sanchez, mais plutôt à l'initiative du président lituanien, Gitanas Nauseda. Celui-ci a sollicité une aide de Frontex en vue d’«améliorer le contrôle des frontières» entre son pays et la Biélorussie.

Cette absence de condamnation des chefs d’Etats de l’UE du Maroc est du pain béni pour l’opposition espagnole. Mercredi 23 juin à la Chambre des représentants, les députés du Parti populaire (PP) et de Vox ont tiré à boulets à rouges sur la politique étrangère du gouvernement de coalition de gauche.