Normalisation avec Israël : BDS dénonce la rencontre entre Haniyeh et El Othmani

Le Comité national palestinien du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) a dénoncé, cette semaine la rencontre entre Ismail Haniyeh et Saadeddine El Othmani, en marge du déplacement du chef du bureau politique du Hamas au Maroc. Dans un communiqué, BDS a tenu à rappeler que le chef du gouvernement marocain est «signataire de l'accord de normalisation et de trahison avec Israël».

«Au moment où nous saluons le peuple marocain frère pour son opposition à la normalisation et son soutien à la cause de la Palestine, nous condamnons fermement la rencontre d'Haniyeh avec le chef du gouvernement marocain, qui a trahi notre peuple et est impliqué dans la normalisation avec l'occupation et ses crimes continus.» BDS

«Avec le récent massacre israélien contre notre peuple dans la bande de Gaza assiégée, le nettoyage ethnique systématique à Jérusalem, dans le Néguev et dans la vallée du Jourdain, l'escalade de la colonisation dans toutes les terres occupées et la propagation des manifestations du fascisme colonial contre notre peuple sur les terres de 1948, nous ne pouvons comprendre la tentative de légitimer ce régime, qui a trahi notre peuple et sa cause», fustige BDS.

BDS distingue le peuple marocain de ses dirigeants

Pour le mouvement, qui critique au passage «la normalisation palestinienne officielle» avec Israël, considère que «la participation de Haniyeh aux réunions avec les dirigeants du gouvernement marocain légitime la normalisation et fournit des arguments futiles pour justifier ou adoucir la normalisation d'autres régimes arabes».

Tout en estimant que «l'adhésion du régime marocain au processus de normalisation et d'alliance avec l'ennemi sioniste n'était ni surprenant ni étrange», BDS insiste sur le fait que les relations développés entre Rabat et Tel Aviv aux fils des années, dans un certain nombre de domaines «ont toujours manqué de «légitimité populaire». «Le peuple marocain, qui a toujours considéré Israël comme son ennemi (…) avait organisé les plus grandes manifestations historiques de soutien à la Palestine après les massacres répétés d'Israël à Gaza, et s'était toujours tenu avec la lutte du peuple palestinien», ajoute le mouvement, qui rappelle qu’un sondage d'opinion réalisé l'année dernière a indiqué que 88% des Marocains rejettent «la reconnaissance d'Israël par leur pays».

Le communiqué rappelle enfin le rôle du régime marocain dans les «crimes contre le peuple marocain en déplaçant une partie des communautés juives marocaines pour compléter le projet de colonisation sioniste».

A rappeler qu’Ismail Haniyeh a effectué sa première visite officielle au Maroc, la semaine dernière, sur invitation du PJD. Le Roi Mohammed VI a offert un dîner en son honneur et celui de la délégation palestinienne qui l’accompagnait.