Football : Le Néerlando-marocain Anwar El Ghazi toujours courtisé par la FRMF

Le footballeur néerlando-marocain Anwar El-Ghazi, évoluant au poste d'attaquant au club britannique Aston Villa (Premier League), a été approché pour un transfert dans l'équipe nationale marocaine. Une information dévoilée par l’attaquant lors d’une émission de télévision, durant laquelle il est revenu sur son parcours, rappelant avoir raté la sélection finale de l'équipe nationale néerlandaise.

Selon le magazine de football en ligne FCUpdate, El Ghazi ne semble pas avoir oublié l’équipe nationale néerlandaise, bien qu’il soit autorisé à faire la transition vers le Maroc, la patrie de ses parents. «Certes, c'est effectivement encore possible. Mon père est fréquemment appelé par des gens de Casablanca et de Rabat pour que je fasse à la transition», a-t-il confié. Ses parents espèrent également qu'El Ghazi choisisse les Lions de l’Atlas.

Toutefois, l'ex-Ajaccien ne souhaite pas encore prendre de décision. «Je leur ai littéralement dit : écoutez, j'ai fait ce choix et je vois encore beaucoup d'opportunités. Je suis positif à ce sujet et je veux juste jouer pour les Pays-Bas. Je suis né et j'ai grandi ici et je ressens juste quelque chose de plus ici», a-t-il ajouté.

El Ghazi est revenu dans la présélection de l'équipe nationale néerlandaise après des années d'absence le mois dernier, mais le sélectionneur national Frank de Boer n'avait finalement pas de place pour lui dans le groupe final. Le footballeur, né le 3 mai 1995 à Barendrecht (Pays-Bas) de parents marocains, a joué pour la première fois avec l'équipe des Pays-Bas des moins de 18 ans contre l'Autriche le 15 octobre 2012.