Examen à Agadir de la coopération franco-marocaine en matière de recherche scientifique

Le comité mixte Maroc-France de la recherche scientifique s'est réuni dernièrement au siège de la Cité de l'innovation Souss Massa à Agadir afin de déterminer les moyens nécessaire au renforcement de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique entre les deux pays, ainsi que les possibilités d'attribution des bourses d’études pour les étudiants chercheurs en cycle doctoral.

La réunion s’est tenue en présence, notamment, du président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, Abdelaziz Bendou, de la présidente du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), Jamila El Alami, des doyens des établissements relevant de l’Université Ibn-Zohr, de la directrice de l’institut français d’Agadir, de la Chargée de mission culturelle à l'Ambassade de France à Rabat et du directeur de la recherche et de l’innovation au ministère de l’Education nationale.

La rencontre a aussi permis de présenter les opportunités de mobilité étudiantes, de la réforme du programme «Campus France» et des doubles diplômes. La question de l'amélioration du classement national et international de l'Université Ibn Zohr a également été soulevée par la recherche de moyens de renforcement de son offre de publication.