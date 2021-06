ONUCT : L'ONU salue le leadership du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme

Le leadership du Maroc et ses efforts en matière de lutte contre le terrorisme ont été salués, jeudi à Rabat, par le système des Nations Unies, à l’occasion de l’inauguration du siège du Bureau Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique (ONUCT).

Dans une allocution en vidéo-conférence, le secrétaire général adjoint de l'ONU à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov a fait part de son appréciation de la coopération avec le Maroc en matière de lutte antiterroriste, saluant le «fort soutien» du Royaume au programme de lutte contre le terrorisme. Il a aussi loué le rôle du Maroc en tant que coprésident du Forum Mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) et en tant que partenaire des Nations Unies en matière de lutte contre ce fléau planétaire.

«Depuis sa création en 2017, l’ONUCT a mis en place plusieurs programmes pour prévenir et lutter contre le terrorisme et l’ouverture à Rabat du Bureau Programme de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique va rapprocher l’expertise du Royaume des autres pays du continent africain», s’est-il félicité depuis New York.

Le Bureau programme de Rabat est «un centre de formation indispensable à notre effort de formation et de renforcement des capacités, particulièrement pour l’Afrique de l’Ouest», a fait observer M. Voronkov.

Pour sa part, la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra a estimé que le choix de Rabat est «une évidence» étant donné que «l’engagement du Maroc pour la stabilité et la sécurité du Continent à travers une approche globale et multidisciplinaire n'est plus à démontrer».

De son côté, le chef du Bureau Programme de l'ONUCT de Rabat, Carlos Reis, a indiqué que ce nouveau bureau sera «un hub» de formation en matière de lutte antiterroriste, ayant pour objectifs de renforcer les capacités des bénéficiaires des formations à travers «la création d’une doctrine positive».