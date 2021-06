Remise du prix de la recherche et de l'innovation sur le handicap par l'USMBA de Fès

Le projet sur l'utilisation des nouvelles technologies au profit des personnes atteintes d'autisme et des troubles envahissants de développement d'Aicha Majda, professeur à la faculté des sciences et techniques (FST), a reçu jeudi à Fès le Prix de la recherche et de l’innovation sur le handicap. Pour sa troisième édition, le prix de 20 000 dirhams a été remis par l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA), son initiatrice.

Deux autres projets sur le handicap avaient été présélectionnés par le comité qui étaient chargé d'attribuer le prix. Les deux autres projets portaient sur «l'école marocaine face au handicap : de l'exclusion à l'éducation inclusive (Approches psychosociales)» du professeur Lahcen Seddik de l'Ecole normale supérieure (ENS) et «l'intelligence artificielle au service de la lutte contre le handicap chez les patients laryngectomisés» (Ablation du larynx), du professeur Hassan Aqjidaa de la faculté des sciences Dhar El Mahraz.

Le président de l'USMBA, Radouane Mrabet a souligné que l'initiative du prix vise à renforcer l'intérêt des chercheurs à la recherche et à l'innovation sur le handicap afin de trouver les solutions appropriées aux difficultés dont souffre les personnes concernées et leurs familles, dans le cadre du programme «l'université citoyenne».

L'USMBA collabore avec le Centre national Mohammed VI des handicapés (CNMH) afin d'assurer l'intégration, la formation et les capacités des personnes à mobilité réduite, à travers le développement de la recherche scientifique, précise Khalid Benhassan, directeur du CNMH. L'objectif étant de lutter contre toutes les formes d'exclusion des personnes handicapées, une convention de partenariat a été signée en marge de l'évènement pour renforcer ces recherches.

L'USMBA favorise la recherche collaborative multidisciplinaire et multi-institutionnelle sur le handicap (universités, hôpitaux, cliniques privées, centres de recherche, organisations et acteurs concernés), et la collaboration entre scientifiques et cliniciens et assurer des ouvertures thématiques sur les différents domaines scientifiques en relation avec le handicap. Le but étant aussi de constituer des réseaux nationaux et internationaux de recherche sur le handicap en mutualisant les expertises et moyens.