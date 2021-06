Afrique : Le siège du Bureau de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme, inauguré à Rabat

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a inauguré ce jeudi 24 juin le siège du Bureau Programme des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique (ONUCT), le premier du genre sur le continent africain.

Le nouveau Bureau Programme œuvrera à élaborer et à mettre en œuvre des programmes accrédités visant principalement le renforcement de capacités et le développement de compétences dans le domaine de la lutte antiterroriste, notamment en matière de sécurité, d’enquêtes et de poursuites, de gestion des prisons et des frontières, de désengagement, de réhabilitation et de réinsertion.

