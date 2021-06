Espagne : Manifestations contre le racisme après l’assassinat de Younes Blal

Plus d’une semaine après le meurtre raciste de Younes Blal, deux manifestations sont prévues à Murcie et à Carthagène, respectivement les 25 et 27 juin, pour dénoncer le fascisme et la xénophobie en Espagne. «Nous sommes [les] voisins de [Younes], ses amis, collègues, compagnons et proches», a indiqué la Plateforme stop racisme dans la région de Murcie, dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Dans la Région de Murcie, nous vivons des jours très tristes pour la démocratie. Désormais, plus rien ne sera plus pareil. Le 13 juin, Younes Blal a été abattu de sang-froid par un ancien militaire d’extrême droite. Younes laisse une femme et trois enfants dans ce monde, il est né au Maroc mais était aussi de Murcie, de Mazarrón», ont souligné les signataires de l’appel.

L’occasion pour les signataires de réitérer les valeurs d’accueil, d’amitié et de fraternité au sein des Murciens. «Nous invitons tous les citoyens, quelle que soit leur culture, leur origine ou leur religion, à descendre dans la rue ce week-end et à soutenir les manifestations, à lutter avec unité contre le racisme, la xénophobie, le fascisme et l’exaltation de la haine», ont appelé les organisateurs.

«L'extrême droite continue d’instrumentaliser le discours de haine jusqu’à la mort», ce qui est «devenu incontrôlable». Dans ce sens, ils rappellent que «le cas de Younes n’est pas isolé». «A Carthagène, les gens sont poignardés par pure haine raciste. Des attaques similaires ont également lieu dans d’autres parties de la péninsule. Ce ne sont pas des événements isolés, et les suprémacistes blancs ne sont pas fous. C’est de la haine raciale, et ceux qui la propagent occupent des sièges, des conseils et des forums d’opinion», a dénoncé la plateforme.

«Il est nécessaire et impératif que les institutions, les organisations et la société civile commencent à travailler sur une loi globale contre le racisme, qui garantisse les droits et la dignité aux personnes et aux groupes vulnérables en raison de leur origine ou de lacouleur de leur peau.» Stop Racismo Región de Murcia

La semaine dernière, le meurtrier présumé de Younes Blal a été placé en détention. Deux jours après les funérailles de la victime au Maroc, la veuve du Maroco-espagnol a appelé à ce que justice soit faite, alertant sur le risque que le mis en cause retrouve sa liberté d’ici quelques années. Dans un entretien, elle a appelé sa condamnation à vie. A Murcie, l’Association des travailleurs immigré marocains (ATIM) a désigné un avocat pour soutenir la famille du défunt, en se portant partie civile dans le procès en cours.