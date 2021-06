Marhaba : Ouverture d'un centre d’accueil au profit des MRE à Rabat

Du 25 juin au 15 septembre 2021, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger ouvre dans son siège à Rabat un centre d'accueil dédié aux MRE dans le cadre de l’opération Marhaba 2021.

«Des cadres spécialisés dans différents domaines notamment (juridique et économique) se mettront à la disposition de nos concitoyens de l’extérieur pour répondre à leurs besoins et à leurs requêtes», indique la fondation dans un communiqué ce jeudi.

Le centre sera ouvert du lundi au samedi de 10H à 17H en présence de deux cadres spécialisés représentant la Direction générale des Impôts et celle de l’Agence nationale de la Conservation foncière pour apporter assistance et conseil aux MRE.

La Direction Générale des Douanes sera également en ligne avec la Fondation Hassan II pour répondre aux requêtes en lien avec leur domaine d’intervention, précise le communiqué.

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger dispose déjà d’un pôle d’assistance juridique et sociale qui soutient les MRE tout au long de l’année. En plus de cela le pôle promotion économique porte assistance aux investisseurs durant les différentes phases de réalisation de leurs projets au Maroc par l’orientation, l’information et l’accompagnement.

Un service à distance est mis en place par téléphone pour contacter le pôle économique au (212) 07 62 84 11 65 et le pôle assistance juridique et sociale au (212) 07 62 86 92 59. Le site de la Fondation www.fh2mre.ma lui traite les services "Demande d’assistance juridique" et "Requête économique". L'adresse e-mail : [email protected] est réservée à l’envoi du courrier.