Guinée : Tri-K, la mine d’or du groupe Managem désormais opérationnelle

Le groupe marocain Managem a annoncé, cette semaine, que sa mine d’or Tri-K, en Guinée, est opérationnelle depuis mercredi. Dans un communiqué, il explique qu'elle est opérationnelle après avoir terminé la construction du site minier, qui reste à ciel ouvert et constitue son plus important projet aurifère.

«La mine de Tri-K consolide la présence du groupe Managem en République de Guinée, et soutien sa détermination à se positionner parmi les grands producteurs d’or en Afrique de l’Ouest.»

Ce projet permettra au groupe marocain de produire 130 000 onces d'or par an, tandis que la réserve minière du site s’élève à plus de 1,5 million d’onces d’or. Managem a annoncé par ailleurs un vaste programme d’exploration afin d’apporter des réserves supplémentaires et prolonger la durée de vie de la mine.

A rappeler que le groupe minier détient 85% du capital des Sociétés minières de Mandiana (SMM), titulaires du permis d’exploitation de Tri-K alors que l’entreprise étatique Soguipami (Société guinéenne du patrimoine minier) détient les 15% restant.

En avril dernier, le groupe a annoncé que la production d'or dans une mine de Managem en Guinée débutera au second semestre de cette année.