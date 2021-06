Deux nouvelles formations à l’École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech dès 2021

Depuis sa création en 2006, l’École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech s’est fixé comme objectif la formation aux métiers du cinéma, de la télévision et de la communication visuelle. À l’occasion de son 15e anniversaire, l’école lance dès la rentrée 2021 une nouvelle filière Entreprenariat culturel et une filière Communication et médias numériques, en plus de ses formations au cinéma et au graphisme, adoptant par la même le système Bachelor. L’école œuvre déjà à former des générations de professionnels, de techniciens et de créatifs, experts de l’image, du son, du montage, du graphisme et de la réalisation.

La filière Communication et Médias numériques va former les étudiants à des métiers en évolution permanente et à leur insertion professionnelle dans un secteur en demande : la communication et la création de contenus pour les médias numériques, s’appuyant sur une attention particulière aux changements au Maroc, sur le continent africain et à l’international. Les métiers ciblés en sortie de formation sont, notamment, directeur/trice de la communication, producteur/trice de vidéos pour le web, community manager, web journaliste, chef de publicité, chargé de relations publiques, concepteur/trice –rédacteur/trice, média planner, etc.

La filière Entreprenariat culturel répondra à un besoin pressant de formation en métiers des industries créatives. L’ÉSAV répondra aux besoins de compétences en formant des managers culturels, directeurs artistiques, producteurs, médiateurs, en ouvrant ce Bachelor qui conduit précisément à la pratique de ces métiers, en réponse à la phase de développement au Maroc de ses grands équipements culturels (Grands théâtres à Casablanca et Rabat, musées, etc.) et grands festivals. Les étudiants auront la possibilité d’acquérir des solides connaissances artistiques, juridiques, techniques et économiques spécifiques à la production et l’accompagnement des projets artistiques et culturels.

En guise d’encouragement de la jeunesse à rejoindre ces carrières, nécessaires au développement durable du Maroc et du continent africain, la 1ère année du Bachelor, en tronc commun, voit son inscription fixée à 10 000 dirhams. Par souci d’équité et dans un esprit de mixité sociale, le fonds de bourses d’études continuera à être accordé selon des critères établis par une commission dédiée.