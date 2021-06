Accord entre la SFI et le Maroc pour stimuler la reprise économique

Un protocole d'entente a été signé mercredi à Rabat entre le ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration et la Société financière internationale (SFI) pour stimuler la reprise économique marocaine et consolider leur partenariat.

Cet accord réitère le soutien de la SFI au Nouveau Modèle de Développement (NMD) et à son programme de réformes qui vise à encourager la reprise économique post-pandémie.

Le protocole signé détaille quatre domaines sur lesquels la SFI appuiera le Royaume au cours des cinq prochaines années. Il est question plus particulièrement de la mise en oeuvre du Fonds Mohammed VI pour l'investissement et d’assister le processus d'identification des investisseurs potentiels et des projets à fort impact.

La réforme des entreprises publique sera soutenue par la SFI qui aidera à l’identification des opportunités offertes par les partenariats publics-privés, et du développement de la régionalisation avancée et les projets d’infrastructures régionales essentielles.

«Le Maroc a mis en place un plan de relance ambitieux pour faire face à l’impact de la pandémie. Nous sommes engagés à soutenir son programme de réformes à travers cet accord important qui contribuera au développement d’un secteur privé plus fort et plus compétitif et favorisera une reprise verte, durable et équitable.» Makhtar Diop, directeur général de la SFI

Le directeur à précisé que le Maroc est un pays prioritaire pour la SFI en Afrique, soulignant les 251 millions de dollars (2.235 millions de dirhams) investis par la SFI au Maroc en 2021, et la prévision d’investissement de 300 millions de dollars (2.672 millions de dirhams) pour 2021.

Au cours des 18 derniers mois, la SFI et la Banque mondiale, dont elle est membre, ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement marocain pour l’appuyer dans le programme de réformes qu’il a entamé.