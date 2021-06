Casablanca : L'immeuble Prism d'Aradei Capital obtient la première éco-certification Edge Advanced au Maroc

Le premier immeuble de bureau «Prism» d’Aradei Capital obtient la certification éco-énergétique Edge Advanced, une première au Maroc.

La certification EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) est un système de certification écologique développé par IFC (International Finance Corporation) pour témoigner de l’intégration des solutions d’économie en eau et en énergie dans les constructions. L'objectif de la certification est d’encourager la réduction de l'empreinte environnementale du secteur du bâtiment.

La construction Prism s’articule autour de matériaux performants et peu énergivores contribuant pour ses futurs occupants à une économie d’énergie avoisinant les 40%, une énergie d'eau d'environ 47% et une réduction de l'énergie grise de 21%.

Les bureaux, une nouvelle pour Aradei Capital dans sa stratégie de croissance et de diversification, sont stratégiquement situés aux abords du quartier d’affaires de Sidi Maarouf à Casablanca, en plein essor.

«Ce premier investissement certifié EDGE s’inscrit pleinement dans les ambitions en termes de RSE de la foncière. De plus, la crise sanitaire a redéfini le rôle des bureaux qui deviennent des espaces de travail flexibles et notre rôle est d’anticiper ces nouvelles tendances dès la conception. D’autres projets mixed-use à Casablanca, en cours d’études par la foncière, intégreront également une composante bureaux», affirme Nawfal Bendefa, présidente directrice générale de Aradei Capital.

Prism se composera de 6 000 m2 de plateaux bureaux modulables sur 6 niveaux, 1 000 m2 de commerces et deux sous-sols totalisant 60 places de parking. Le rez-de-chaussée sera composé de commerces et les étages sont dédiés aux bureaux. L'immeuble sera accessible par le Boulevard Zoulikha Nasri et par le Boulevard de la Mecque. La livraison du projet est prévue au quatrième trimestre 2021.