Intelligence artificielle : Al Akhawayn et l’UM6P lancent un nouveau master en calcul intensif

Pour continuer l’enrichissement de ses formations sur le Big Data, la transformation digitale et la Fintech, les universités Al Akhawayn (AUI) et Mohammed VI Polytechnique (M6P) s’associent pour lancer un master en calcul intensif, dédié à l’intelligence artificielle dès la rentrée 2021-2022. La formation vise à développer la R&D dans le domaine financier et médical pour former des spécialistes des big data dans l’élaboration de modèles IA pour les différentes industries nationales.

La formation bénéficiera de l’appui du supercalculateur Toubkal de l’UM6P et de l'expertise des deux groupes universitaires en matière d’IA et des High-Performance Computing (HPC) en faveur d’apprentissage profond («deep learning») et de la simulation numérique. «Notre ambition est de doter le Maroc de compétences et de technologies en mesure de contribuer au développement d’un ensemble de composants de l’IA as-a-service destinés à répondre aux besoins du secteur financier et de l’ingénierie de développement des médicaments, avant de l’étendre à d’autres secteurs d’activités», souligne le Dr. Amine Bensaid, Président de l’AUI.

Parallèlement au Master IA, l’École d’ingénieurs de l’AUI accueillera dès septembre les promotions de trois nouvelles filières de masters dans les spécialités de la big data, de la transformation digitale et de la Fintech, ainsi que des professionnels du secteur du digital désireux d'obtenir une certification sur des thématiques du data mining, de l'intelligence artificielle et de la sécurité des systèmes d’information.

«Le choix de ces spécialisations de pointe s’inscrit dans la stratégie de l’AUI qui vise à répondre à la dynamique du marché de l’emploi. L’AUI s’appuie sur un écosystème d’entreprises et d’organismes partenaires tels que Sopra Banking Software, AttijariWafa, Bank Al Maghrib et B3G en vue d’offrir à ses futurs lauréats les meilleures conditions de formations et d’insertion professionnelle», précise, le Doyen de l’École d’Ingénieurs d’AUI, Prof. Tajjeeddine Rachidi.

L’entrée à ces Masters, reconnus par l’État et d'une durée de 12 mois, est ouverte aux titulaires d’un Bachelor ou d’une licence en sciences (mathématiques, physique et informatique). Ces formations seront disponibles en présentiel et à distance grâce à l’accréditation NECHE (The New England Commission of Higher Education) pour l’enseignement en ligne, obtenue par l’AUI en 2021. L’offre de master de l’Université, détaillant ces programmes est disponible sur son site internet.