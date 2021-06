Coupe arabe des nations (U20) : Le Maroc s'impose face à Djibouti 4-0

Les lionceaux de l'Atlas se sont imposés, mercredi au Caire, face à l’équipe djiboutienne sur le score sans appel de 4-0 lors d’un match comptant pour la 7e édition de la Coupe arabe des Nations U20 (Groupe B) organisée en Egypte. La formation marocaine, coachée par l'entraîneur Abdellah Al-Idrissi, a imposé un contrôle absolu au cours de la première mi-temps en ouvrant le score dès la 18e minute, par un but de Ilias Bougaffer qui a su profiter d'une hésitation de la défense djiboutienne, avant qu'Omar Sadiq n'aggrave le score à la 28e minute.

Bilal Al-Khanouss, un professionnel du club belge KRC Genk, a inscrit le troisième but à la 38e minute après une action individuelle. Au début de la seconde mi-temps, le joueur Mohamed Radid a surpris l'adversaire avec un quatrième but à la 48e minute, son troisième dans ce tournoi.

Les lionceaux de l'Atlas avaient entamé dimanche de la belle manière leur participation à la 7e édition de la Coupe arabe des Nations (U20), en dominant le Tadjikistan, l'un des invités de ce tournoi, sur le score fleuve de 6-1. Dans le même groupe, les Émirats arabes unis (EAU) défieront le Tadjikistan plus tard dans la soirée. Lors de sa première rencontre, l’équipe émiratie avait battu Djibouti 8-0.

Le Onze marocain participe à ce tournoi avec l'espoir de décrocher un troisième titre, après avoir été sacré champion des éditions 1989 en Irak et 2011 au Maroc. Seize équipes participent à la Coupe arabe des Nations (U20), dont quatre non arabes : le Sénégal, champion en titre, le Niger, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

La Coupe arabe des Nations U-20 est l'une des compétitions de l'Association arabe de football, dont le Maroc a accueilli la première édition en 1983 remportée par l'Irak. Deux ans plus tard, l'Algérie a accueilli la deuxième édition, au cours de laquelle l'équipe saoudienne a remporté le titre, tandis que l'équipe marocaine a remporté le titre, respectivement, lors de la troisième édition tenue en Irak en 1989, et la quatrième en 2011 au Maroc.

La Jordanie a accueilli la cinquième édition en 2012 remportée par la Tunisie, tandis que le Sénégal a remporté la dernière édition abritée par l'Arabie saoudite.